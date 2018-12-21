Kadınlar işverenlerle buluştu

İl Müdürü Taner Yıldız, “İl Müdürlüğü olarak işgücü piyasasında kadınların daha etkin rol almaları adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda KADEM Yozgat Temsilciliği işgücü piyasasında kendine yer bulmak isteyen kadınları, bizler de Yozgat İş Dünyasının temsilcilerini davet ederek Yozgat Sinema Salonunda buluşmalarına vesile olduk” dedi.

Buluşmanın çok verimli geçtiği bilgisi veren Yıldız, işgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan kadınların istihdamı düzenlenen etkinliklerle daha yüksek seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.

KADEM Yozgat Temsilcisi Fadime Solmaz, düzenlenen etkinliğin çalışmak isteyen kadınlar için büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, geçmişten gelen toplumumuzda oluşmuş tabuların yıkılması için bu etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Yıldız’a teşekkürlerini ileten Solmaz, kadın istihdamı için Yozgat KADEM Temsilciği olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Yozgat Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk de, OSB’nin tanıtımını içeren sunum yaparak kadınların soruları cevaplandırdı.

Düzenlenen etkinliğe Yozgat İş Dünyasından Dönsa Tekstil, Garanti Giyim, Eren Çorap, Öztürk Konfeksiyon, Sesa Giyim Atıkel Eldiven, Ritim Tekstil, SBS Medikal firmaları katılım sağladı.

Buluşmadan çok memnun olduklarını ifade eden İşveren Temsilcileri kendi firmalarının tanıtımlarını yaptı. Çalışmak isteyen kadınları işyerlerine de davet eden İşveren Temsilcileri kendilerini tanıtma imkanı veren İŞKUR ve KADEM’e teşekkürlerini ilettiler.