Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91195
ALTIN
214.754
DOLAR
5.2942
STERLİN
6.6994
EURO
6.0476

Kadınlar işverenlerle buluştu

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlikte, Yozgat’ın İş Dünyası ile iş arayan kadınlar bir araya geldi.

Kadınlar işverenlerle buluştu

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlikte, Yozgat’ın İş Dünyası ile iş arayan kadınlar bir araya geldi.

21 Aralık 2018 Cuma 07:00
27 Okunma
Kadınlar işverenlerle buluştu

İl Müdürü Taner Yıldız, “İl Müdürlüğü olarak işgücü piyasasında kadınların daha etkin rol almaları adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda KADEM Yozgat Temsilciliği işgücü piyasasında kendine yer bulmak isteyen kadınları, bizler de Yozgat İş Dünyasının temsilcilerini davet ederek Yozgat Sinema Salonunda buluşmalarına vesile olduk” dedi.

Buluşmanın çok verimli geçtiği bilgisi veren Yıldız, işgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan kadınların istihdamı düzenlenen etkinliklerle daha yüksek seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.

KADEM Yozgat Temsilcisi Fadime Solmaz, düzenlenen etkinliğin çalışmak isteyen kadınlar için büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, geçmişten gelen toplumumuzda oluşmuş tabuların yıkılması için bu etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Yıldız’a teşekkürlerini ileten Solmaz, kadın istihdamı için Yozgat KADEM Temsilciği olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.  

Yozgat Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk de, OSB’nin tanıtımını içeren sunum yaparak kadınların soruları cevaplandırdı.

Düzenlenen etkinliğe Yozgat İş Dünyasından Dönsa Tekstil, Garanti Giyim, Eren Çorap, Öztürk Konfeksiyon, Sesa Giyim Atıkel Eldiven, Ritim Tekstil, SBS Medikal firmaları katılım sağladı.

Buluşmadan çok memnun olduklarını ifade eden İşveren Temsilcileri kendi firmalarının tanıtımlarını yaptı. Çalışmak isteyen kadınları işyerlerine de davet eden İşveren Temsilcileri kendilerini tanıtma imkanı veren İŞKUR ve KADEM’e teşekkürlerini ilettiler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatlıları davet etti
Yozgatlıları davet etti
AK Parti'de atamalar yapıldı
AK Parti'de atamalar yapıldı
Uygun değilmiş
Uygun değilmiş
Tarihi hamamda restore
Tarihi hamamda restore
Köyde su hattı heyecanı
Köyde su hattı heyecanı
Öğrencilere dil konferansı
Öğrencilere dil konferansı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim