Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1232
ALTIN
495.575
DOLAR
8.1438
STERLİN
10.8016
EURO
9.6190

Kadınlar ilmek ilmek dokuyor

Doğankent beldesinde kadınlara yönelik açılan kilim dokuma kursuna devam eden kadınlar, ürettikleri ürünlerin tanıtımını belediye yapacak.

10 Kasım 2020 Salı 00:01
Kadınlar ilmek ilmek dokuyor

SORGUN ilçesinin Doğankent Beldesinde Belediyenin, İŞKUR ve Sorgun Halk Eğitimi Merkezi ile ortaklaşa açtığı kilim dokuma kursu devam ediyor. Kadınların kursa büyük rağbet gösterdiği, ancak 25 kişinin kursa kabul edebildiği bildirildi. Yozgat Valisi Valimiz Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen dokuma kursunu da ziyaret edip, Doğankent Belediye Bakanı Doğan Sungur’dan bilgi aldı. Belediye Başkanı Sungur, beldede kurulan atölyede üretilen kilimlerin, hem yurt içerisinde hem de yurt dışında tanıtılması için çalışma başlattıklarını söyledi.  Kursta Türk motifi kilimler, heybeler ve çantalar yapılıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Ilmek Ilmek Dokuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATA’YI SAYGIYLA ANIYORUZ
ATA’YI SAYGIYLA ANIYORUZ
Lösemili çocuklar unutulmadı
Lösemili çocuklar unutulmadı
Merkezde eğitime devam
Merkezde eğitime devam
Fidanlar toprakla buluşacak
Fidanlar toprakla buluşacak
Çalışmaları takdir topluyor
Çalışmaları takdir topluyor
Destekler yaygınlaşıyor
Destekler yaygınlaşıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim