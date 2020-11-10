Kadınlar ilmek ilmek dokuyor

SORGUN ilçesinin Doğankent Beldesinde Belediyenin, İŞKUR ve Sorgun Halk Eğitimi Merkezi ile ortaklaşa açtığı kilim dokuma kursu devam ediyor. Kadınların kursa büyük rağbet gösterdiği, ancak 25 kişinin kursa kabul edebildiği bildirildi. Yozgat Valisi Valimiz Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen dokuma kursunu da ziyaret edip, Doğankent Belediye Bakanı Doğan Sungur’dan bilgi aldı. Belediye Başkanı Sungur, beldede kurulan atölyede üretilen kilimlerin, hem yurt içerisinde hem de yurt dışında tanıtılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Kursta Türk motifi kilimler, heybeler ve çantalar yapılıyor.