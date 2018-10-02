Kadınlar güvende

İl Genel Meclisi İl Özel İdaresi’nde bulunan toplantı salonunda toplanarak gündemde yer alan maddeleri görüşüp, karara bağladı. Mecliste, Yozgat’taki kadın sığınma evlerinin durumu hakkında hazırlanan rapor okundu. Okunan raporda Yozgat yerine tüm Türkiye’deki mevcut durum aktarıldı. Yozgat ile ilgili kısıtlı bilgi verilirken, Türkiye’de 49 adet kadın sığınma evi bulunduğu, bin 115 kapasiteli olduğu belirtildi. Yozgat’ta bulunan kadın sığınma evinin ise belediyeye bağlı olduğu aktarılırken, ilimizde ihtiyaç duyulması durumunda, bu sığınma evinin hizmet verdiği ifade edildi.