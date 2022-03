KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADILAR

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, tüm dünya kadınlarının 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı. Cennet annelerin ayakları altındadır buyruğuna yürekten inanan bir millet olduğunun altını çizen Başer, “Kadınlarımızı her zaman ve her zeminde, baş tacı eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Biz millet olarak hiçbir zaman ayrımcılığa tenezzül etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, her türlü istismarı elinin tersiyle iten, kadını ve erkeği beraber gören geleneğin temsilcileriyiz. Ayrımcılığın her türlüsüne karşı olduk. Bizler etnik, mezhepsel, cinsel hangi konuda olursa olsun insanların hor görülmesine, dışlanmasına, kötü muameleye tabi olmasına karşı olduk. Kadınlarımızın evde, iş yerinde, sosyal hayatta şiddete maruz bırakılmasını ruhen, vicdanen ahlaken asla kabul edemeyiz. Kadınlarımızın, kız çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata katılmalarını sağlamak için gereken yasal anlamda her adımı attık, atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Kadınlarımıza yönelik şiddetle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler yapmakta kararlıyız. Bu düzenlemelerle; Kadına karşı işlenen kasten adam öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçların cezası artırılacak. Takım elbise, kravat takdir indirimi gerekçesi sayılmayacak. Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecek. Fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemlerinin cezası 6 aydan 2 yıla kadar uygulanacak, bu suç için tutuklama kararı da verilebilecek. Eş veya boşanan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları katalog suç düzenlemesine dahil edilecek. Kadına yönelik saldırılarda somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranış indirime tabii olmayacak. Üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız fedakârlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz baş tacı kadınlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtir, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. ‘Kadınlar, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklardır’ diyen Irgatoğlu, “ Sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Dünya’da demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadın hakları mücadelesinde ciddi mesafeler kat edilmiştir. Hayatımızın anlamı olan kadınlar için ne yapsak azdır, onlar bizim her şeyimiz. Bizlerin baş tacı; annemiz, hayat arkadaşımız, kızımız, kardeşimiz, hayatımıza renk katan ve anlamlı kılan varlıklardır. Kadim medeniyetimizden bugüne kadar milletimizin var olmasında büyük rol oynayan, Fatma Yıldız'dan Hayme Hatun'a, Nene Hatun'dan Çete Emir Ayşe'ye kadar bugünlere gelmemizde büyük fedakarlıklar gösteren tüm kahraman kadınlarımızı rahmetle anıyorum. Kadınlarımızın hayat içerisinde karşılaştığı sorunların ortadan kalktığı, kadınlarımızın şiddetle ve toplumsal hayat içerisinde karşılaştıkları çeşitli mağduriyetlerle değil; sosyal, sanatsal, akademik ve ekonomik alandaki başarıları ve kattıkları değerlerle anıldığı bir Dünya özlemiyle; bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu belirten Hizmet -İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır” dedi. Zararsız, “Genel işler iş kolunda çalışan kadınların sendikal harekette temsilinin olmaması sebebiyle Hizmet-İş Kadın Komitesi’nin 2007 yılında kuruldu. Kadın Komitemiz kısa zamanda büyüdü. Kadınların sendikal hayata aktif katılımını sağlamaya, çalışma hayatındaki kadınların sorunlarına çözüm üretmeye, bilgi ve birikimlerini verime dönüştürebilecekleri uygun zeminler hazırlamaya, ulusal ve uluslararası sendikal hareket içinde öncü olmaya, kadınlarımızın aile hayatı yanında, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta da aktif olmasını sağlamaya, büyük bir azimle devam etmektedir. Emekçi kadınların, geleceğin erdemli sendikal inşasında önemli rol ve katkılarının olacağına inancımız tamdır. Üzerinde yaşadığımız coğrafyaya can veren, emekleriyle dokuyan, alın teriyle bu bereketleri toprakları yoğuran ve bin yıl önce coğrafyamızı vatan haline getiren, duruş sahibi kadınların aydınlattığı yolda, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Kadın Komitesi Başkanı Arzu Yönel ise,” Sorunlar karşısında yılmayan, yorulmayan, yol arayan, kadınlık onurunu her alanda temsil etmenin hakkını veren, kadınların dün olduğu gibi, bugün ve yarın da var olacaktır. “İşte bunun adı Hak- İş’li emekçi kadınlardır. Dün tarihte olduğu gibi, bugün de modern dünyanın her alanında, siyasette, sosyal ve ekonomik hayatta, kültür-sanat dünyasında var olan kadın emekçiler, temsil ettiği değerler, mücadele verdiği ideallerle HAK-İŞ’in kadın emekçi vizyonunda anlam kazanmışlardır. Hayatı ilmek ilmek dokuyan, işine, evine, sevdiklerine emek veren, emeğin kıymetini bilen onurlu bir yaşam için mücadele eden tüm kadınların, Dünya emekçi kadınlar gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Kadınların, toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevgi, fedakârlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır” dedi. Zengin medeniyetlerin inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyük olduğunu belirten Başkan Ferhat Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi, “Kadınlarımız, toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası, toplumun yapıtaşını oluşturan ailenin temel unsurlarından biridir. Hayatın her alanında her türlü fedakârlığı gösteren kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri doğuran ve yetiştirendir. Kadınlarımız, büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu gelişmiş bir toplum olmanın mihenk taşı olma özelliğini koruyarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktadırlar. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesini hazırlayan, sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir yere sahip olan kadınlarımız hak ettiği yere gelebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun en büyük örneği, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında fedakarlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Kara Fatma, Şerife Bacı, Onbaşı Halide Edip ve adı bilinmeyen nice kadınlarımız destan yazdıkları Aziz Türk milletimiz tarafından bilinmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan, kalkınmasına dek yaptığı fedakarlıklar neticesinde kadınlarımıza, hak ettiği değeri pek çok Avrupa ülkesinden önce vermiştir. Şuan günümüzde kadınlarımız, eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomik alandan, kamu yönetimine kadar her alanda üstün başarılar elde etmiştir. Bu başarı örneklerinin artması ve toplumun her kesiminde dalga dalga yayılması gerekmektedir. Medeniyetimizde çok özel bir yere sahip olan kadınlarımız, toplumsal hayatta önemli roller üstlenirken, ürettikleri artı değerle ülkemizin gelişip güçlenmesinde büyük katkı sağlayan başta şehit ve gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutluyorum.”

MHP Yozgat Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Dünya Kadınlar Gününü dolayısıyla mesaj yayınladı. Sarıoğlu yayınlamış olduğu mesajında, “Dünya kadınlar gününü göğsümüzü gere gere konuşabilmeyi çok isterdim. Kadınsız bir toplum düşünülemez, hayatın en anında verdiği hizmet, başta ana olmak eviyle çocuklarıyla, eşiyle, çevresiyle, işiyle kısacası çabasıyla var olan kadın, artık şiddetle tecavüzle saldırılarla eziyetle ya da katledilirken tüm dünya izliyor ne acı değil mi? Bizler ki cephede vatan deyip çocuksuz olur ama vatansız asla diyerek battaniyesine mermileri saran Fatmaların, Hayme anaların torunları olarak sadece kadına saygı istedik. Ey insanoğlu sen neredesin Allah'ım bile cennetini kadınlarına sunduğu ikramı anlamadın, elinizden gelen kötülüğü layık gördüğün kadınlar senin şerefin namusun o zaman sahip çık adam gibi davranın, şiddetin her türlüsünü kınıyorum, 8 Mart Kadınlar Gününü kutluyor baş tacı kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum” dedi.