Kadınlar günü etkinliği

Yapılan ortak açıklamada, 8 Martın, kadınların yeniden hatırlanması, bireysel ve toplumsal rollerinin yeniden değerlendirilmesi, sorunlarının tartışılması, onlara uygun çözümler üretilmesi gereken bir gün olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, ‘Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ve Hak-İş İl Başkanlığı olarak, tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın, güçlü kadın güçlü toplumdur diyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz’ denildi.