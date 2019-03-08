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Kadınlar günü etkinliği

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı, Hak-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, Şube Denetim Kurulu Üyesi Fatma Doğan Doruk, Şube Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Betül Sönmez ve Öz Güven Sendikası Yozgat Kadın Komitesi Başkanı Semra Aksoy ile bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Kadınlar günü etkinliği

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı, Hak-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, Şube Denetim Kurulu Üyesi Fatma Doğan Doruk, Şube Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Betül Sönmez ve Öz Güven Sendikası Yozgat Kadın Komitesi Başkanı Semra Aksoy ile bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 00:00
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Kadınlar günü etkinliği

Yapılan ortak açıklamada, 8 Martın, kadınların yeniden hatırlanması, bireysel ve toplumsal rollerinin yeniden değerlendirilmesi, sorunlarının tartışılması, onlara uygun çözümler üretilmesi gereken bir gün olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, ‘Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ve Hak-İş İl Başkanlığı olarak, tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın, güçlü kadın güçlü toplumdur diyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz’ denildi.

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