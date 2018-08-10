Kadınlar Güçleniyor

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonlarının kadın konusundaki hedeflerini bir adım daha ileriye götürmek adına yeni dönemde yeni bir yolculuğa çıktıklarını söyledi. Arslan, 8 ilde yaklaşık 400 üyeye hemen her alanda ayrıntılı eğitim verileceğini anlatarak, "Eğitimden sonra sertifikalarıyla beraber çalışma hayatında yeni bir vizyonu elde etmiş olarak projeyi kapatmış olacağız" dedi.

Hak-İş'in birkaç yıl üst üste kadın odaklı projeler gerçekleştirdiğine değinen Arslan, "Hak-İş'i farklı kılan temel özelliklerden bir tanesi de her alanda olduğu gibi kadın konusundaki farklılığımızdır. Kadınları her şeyden önce medeniyet tasavvurumuzun da bize yüklediği sorumlulukla fıtratta farklılık, haklarda eşitlik noktasında geliştirmemiz, güçlendirmemiz ve onlara hak ettikleri yeri ve değeri vermemiz mücadelesini yapmaktayız" diye konuştu.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da, Türkiye'de kadınların sorunlarını çözmenin, onların toplumda daha etkin rol almalarını sağlamanın, kadın ve erkeğin el ele toplumu daha güçlü geleceğe taşımasının herkesin ortak görevi olduğunu belirtti. Bozdağ, "Beraber koştuğumuzda, beraber mücadele ettiğimizde netice alamayacağımız yol, aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yoktur. Ama bu birlikte koşmada zafiyetler ortaya çıktığı zaman da birlikte mücadelede problemler ortaya çıktığı zaman da netice almamız öyle kolay olmamaktadır. Bir yandan kadınlarımızın eğitimi ile meşgul olurken öte yandan da aynı oranda erkeklerin eğitimi ile de meşgul olmak şarttır. Çünkü sadece bir pencereden baktığımızda bu yaşanan sorunların tamamını göremeyiz. Bütün pencerelerden bakmak, bütün çevreyi görmek, bütün alanları tespit etmek ve onun üzerinde yürümek son derce önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de proje hakkında bilgi verdi. Zengin, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda çalışma yaşamının aktif ve saygın emekçileri olarak kadınlara yakışan etkinlikleri sürdürdüklerini söyledi. Zengin, kadınların toplumsal hayattaki rol ve statülerini yükseltmeye yönelik toplantı, eğitim, çalıştay, kampanya, eylem gibi faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktardı.