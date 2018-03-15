Kadınlar eğitimden yana

Açılan kurslara devam eden 2 bin 370 kursiyerden 2 bin 156’sını kadınlar oluştururken, kurslara sadece 215 erkek katılıyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında il merkezi ve ilçelerde komisyonlar oluşturularak, alan taraması yapılıp, okuma yazma bilmeyen fertlerin belirlendiğini söyledi. Alan taramasında belirlenen adaylara en yakın bölgelerde Halk Eğitim Merkezi tarafından kursların açıldığını kaydeden Yazıcı, ‘’Ders materyalleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce karşılanmış, tüm kursiyerlerimize dağıtılmıştır’’ dedi.

Yazıcı, okuma yazma bilmeyen 6 engelli, evde okuma yazma alan 12 kişi, okuma yazma bilmeyip, kursa katılarak belge alan 21 kişi, okuma yazması olup, belgesi olmayan ve belge alan 47 kişinin tespit edildiğini aktardı. Yazıcı, ‘’Okuma yazma seferberliğinden sonra birinci kademe okuma yazma kursuna katılan ve belge alan 704 kişi olup, okuma yazma seferberliğinden sonra ikinci kademe okuma yazma kursuna katılan kursiyerimiz bulunmaktadır. Kurslar kampanya boyunca devam edecek olup, tüm vatandaşlarımızın, çevreleri ve ailelerindeki okuryazar olmayan kişileri Halk Eğitim Merkezleri veya okullarımıza yönlendirmeleri önem arz etmektedir’’ diye konuştu.

Yozgat il merkezinde açılan kurslara 203 kişi devam ediyor. Akdağmadeni’nde 85, Aydıncık’ta 47, Boğazlıyan’da 685, Çandır’da 44, Çayıralan’da 144, Çekerek’te 177, Kadışehri’nde 99, Saraykent’e 216, Sarıkaya’da 107, Sorgunda 326, Şefaatli’de 57, Yenifakılı’da 69, Yerköy’de 111 kişi eğitim alıyor. Toplam 2 bin 370 kursiyerden 2 bin 156 kadın, 215’inin ise erkek kursiyer olduğu bildirildi.