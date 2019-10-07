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KADINLAR ÇIKARTMA YAPTI

YOZGAT Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Hacer Güçlü ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagehan Köse öncülüğünde bir araya gelen iş kadınları, Aydıncık ilçesine adeta çıkartma yaptı.

KADINLAR ÇIKARTMA YAPTI

YOZGAT Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Hacer Güçlü ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagehan Köse öncülüğünde bir araya gelen iş kadınları, Aydıncık ilçesine adeta çıkartma yaptı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
KADINLAR ÇIKARTMA YAPTI

Aydıncık ilçesinin doğal ve turistik alanlarını gezen Yozgatlı kadınlar, Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker ile bir araya gelip, görüş alışverişinde bulundular. Aydıncık ilçesindeki yarı değerli taşların işlenip, takı, süs eşyası olarak yapıldığı atölyeleri de gezen Kadınlar, Yozgat merkezde de doğal taşların satışını yapmak istediklerini belirttiler. Yozgatlı kadınlar, emekli polis memuru Erdal Ertuğrul tarafından, Aydıncık ilçesi Ağıllı köyünde biriktirdiği antika eşyalar ile oluşturduğu müzeyi gezdiler. 

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