KADINLAR BOŞ DURMUYOR

AYDINCIK İlçesinde kadınlar, ilçedeki yarı değerli taşları çıkartıp, işleyerek ekonomiye kazandırma çalışmalarının ardından, doğal ortamda yetişen kuşburnu, dağ eriği, ardıç, alıç gibi meyvelerden marmelat yaparak, ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Kadınlar, şimdi de sabun imalatına geçip, pazara sundular. Aydıncık Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Aydıncık ilçesinde marmelat yapmak üzere dağlarından topladıkları Ardıçları, yağını özel makinasında çıkartıp, doğal sabun yapımına geçtiklerini söyledi. Türker, ‘’Hakiki Zeytinyağlı, Ardıç yağlı, Defne yağlı ve Ardıç katranlı doğal el yüz, saç ve vücut için faydalı sabunlar imal ediyoruz. Çok eski geçmişi olan ardıç yağlı ve katranlı sabunların denenmiş, birçok faydası bulunmaktadır’’ dedi. Türker, yaptıkları doğal sabunun, cildi nemlendirerek beslediğini, akne oluşumunu engellediğini bildirdi. Türker, ‘’Bunun dışında siyah noktalar için faydalıdır. Cilt lekelerine karşı etkilidir. Ayak sağlığına iyi gelir. Saç köklerini güçlendirir. Saçın uzamasına yardımcı olur. Sedaf egzama gibi rahatsızlıklara faydalıdır. Kaşıntı gibi rahatsızlıklarda etkilidir. Bunlara benzer birçok faydaları bulunmaktadır’’ diye konuştu. Kooperatif Başkanı Nimet Türker, ilçedeki doğal hammaddeleri işleyerek, pazara sunduklarını, böylece kadınların hem ülke hem de ev ekonomilerine önemli katkılarda bulunduklarının altını çizdi.

SABUN ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Türker, ‘’Kimya Mühendisi hocalarımızdan sabun imalatı konusunda eğitim aldım. Kooperatifimize üye kadınlarımıza almış olduğum eğitimler doğrultusunda, pratik bilgiler aktarıp, birlikte üretime başladık. Şu anda kadınlarımız hem öğreniyor hem de imalatta bulunuyor. Talep gelmesi durumunda atölye çalışmasına geçeceğiz. Birçok kadınımız sabun imalatı yaparak geçimini temin edecek duruma gelecektir’’ ifadelerini kullandı. Türker, yörede dağlarında kendiliğinden yetişen ardıçların meyvelerini toplayarak, yağını çıkartıp, ardıç yağı ve ardıç katranı elde ederek, sabun üretimi yaptıklarını, bunun yanında defne tohumu yağı, alovera yağı, lavanta yağı da kullanarak da sabun üretiminin sürdüğünü sözlerine ekledi.