Kadınlar birlik oldu

Dernek adına açıklamalarda bulunan Özgür Karslıoğlu, Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Karslıoğlu, ‘’Milletimiz, güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de; Kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız, ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir’’ dedi. Yozgat’ta kadınına istihdam sağlanmasında yardımcı olmak, el becerilerini, yöresel yiyecekleri belli platformlarda toplayarak pazar bulmak, satışlarına destek olmaya yönelik çalışmalara imza atacaklarını kaydeden Karslıoğlu, kadınların, memleketin temel taşı olduğu vurgusunu yaptı. Karslıoğlu, ‘’Bu nedenle, dernek olarak; Birçok kadın derneği ile birlikte çalışmak, projeler yapmak, aynı amacı taşıyan federasyonlara üye olmak, onlardan güç almak ve bu vesileyle daha çok kadına ulaşmaktır. Bugüne değin, Yozgat'ta kurulan birçok kadın derneği vardır. Her birine Yozgat kadınına verdikleri hizmet ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Derneğimizin diğer bir amacı da memleketimizin kadınlarına yönelik farklı farklı çalışmalar ve projelerle onlara iş alanlarında, eğitimde, sosyal alanlarda ve ticari faaliyetlerde destek olmaktır’’ diye konuştu. İlçelerde kurulu kadın kooperatifleriyle iş birliği yaparak, kadınların bir araya gelerek neler başarabileceğimizi göstermek istediklerini de anlatan Karslıoğlu, ‘’Yozgat'ta da bunun uygulanması konusunda destek olma istiyoruz. Derneğimiz; Yozgat bürokrasisinden, Yozgat halkından ve kadınlardan aldığı güçle amaçlarını gerçekleştirecektir. Buna canı gönülden inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.