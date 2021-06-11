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Kadınlar birlik oldu

Yozgat’ta Kadın Girişim, İşletim ve Üretim Kooperatifi kuruldu.

11 Haziran 2021 Cuma 00:24
Kadınlar birlik oldu

Kooperatifin kurucu Başkanı Ruziye Öngel, üretimi, kalkınmayı artırmak yönünde çalışmalar yapacaklarını bildirdi. Öngel, ‘’Anadolu kültüründen ödün vermemiş, kendini geliştirmiş, aktif, genç ve donanımlı bir kadro oluşturduk. Oluşturduğumuz bu güçlü kadroyla Yozgat’ta kadın eli değmiş ürünlerimizin patent ve menşei çalışmalarında canla başla çalışacağız’’ dedi. Kadınların kendi imkânlarıyla ürettikleri ürünleri, üretim yönündeki fikirlerini destekleyeceklerine vurgu yapan Öngel, üreten kadınların yanlarında olmak birincil görevlerden biri olacağının altını çizdi. Öngel, ‘’Birçok işletmeyle yakın temas halinde olarak girişimci kadınlarımızın çalışmalarını ve ürünlerini seri üretime taşımak onlara satış pazarı bulmak ise başlıca hedeflerimiz içerisinde. Kooperatifimiz yapacağı bu çalışmalar ile Yozgat’ın üretim ve istihdamına teşvik sağlayarak gerek il içerisinde gerekse il dışında ulaşacağı kapsamlı pazarlarla Yozgat’ımızı marka haline getirmek için durmaksızın çalışacaktır” şeklinde konuştu.

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Kadınlar Birlik Oldu
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