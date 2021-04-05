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Kadınlar atağa geçti

Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği, Yozgat’taki göç olgusunun geriye dönüşünün sağlanabilmesi için ‘Köykent’ projesinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
Kadınlar atağa geçti

YOZGAT Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Özgür Karslıoğlu, Pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde Yozgat halkının, bürokrasisinin, sivil örgütlerinin, belediyenin güç birliği yaparak, mücadele vermesinin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Karslıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Ekonomik sıkıntı Yozgat’ta kendisi bu dönemde daha da belli etmiştir. Bu nedenle, kırsal kalkınma, kırsal alanlarda yaşayan halkın refah düzeyini iyileştirerek göçü önlemek, bu alanlarda tarıma dayalı kalkınma ve sanayi üretimi tek başlarına yeterli olmadığından dolayı turizm, alternatif kalkınma aracı olarak değerlendirilmelidir’’ dedi. Yozgat ilinde bulunan termal tesislerin, kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğunu hatırlatan Karslıoğlu, bunların turizm alanında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Karslıoğlu, ‘’Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği olarak, işsizlik kaynaklı göçü önlemek için kadınlara iş istihdamı sağlamak, destek olmak, bunu hep birlikte tüm kurumlarla birlikte projeler dahilinde gerçekleştirmek amacındayız. Türkiye’nin ve memleketimizin daha güçlü durabilmesi için geleceğimiz olan gençlerimizi yetiştiren ailelerimizin ayakta kalması gerekiyor. Bunun da temeli kadınlarımıza maddi yönden destek verilerek aile yapıları korunarak sağlanabilir’’ diye konuştu. Öncelikle hedefin ürün üretmek değil, ellerinde olan mevcut ürünlere pazar imkanı sağlamak olması gerektiğine vurgu yapan Karslıoğlu, Yozgat’a yapılacak olan yatırımların kadın odaklı olması gerektiğini, Türk aile yapısının korunmasının ekonomik etkenlere bağlı bulunduğu hatırlatmasında bulundu. Karslıoğlu, ‘’Aynı zamanda pandemi süreci bizlere endüstriyel ürünlerden çok, doğal gıdaların önemini de hatırlattı. Doğanın, doğal güzelliklerin insanların daha çok ilgisini çekmesi, evlere kapanmamızdan dolayı doğmuştur. Bu da bizlere kırsal kesimlerde turizm yapma imkanı vermiştir. Bu nedenle, kırsaldaki kadınlarımızdan başlayarak turizm odaklı kaynaklar yaratılmalı,    Köykent projesi bu süreçte yeniden gündeme gelmeli ve uygulanmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

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Kadınlar Atağa Geçti
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