Kadına şiddete kınama

Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için temel öğenin, mevcut toplumsal zihniyetin değiştirilmesi, devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesinin yanında, bu mücadelenin toplumsal düzeyde, genele yayılarak etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Şimşek, ‘’Türk hukukunda Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan düzenlemeler başlıca 6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ile Türk Ceza Kanunda yer almaktadır’’ dedi. Şimşek, bunca yasal düzenlemeye rağmen kadınlara uygulanan şiddetin her geçen gün arttığını kaydetti. Şimşek, ‘’Yapılan araştırmalar neticesinde kadın cinayetlerinin yedi yılda yüzde 1400 artığını, ülkemizde her 10 kadından 4’ün erkekler tarafından şiddete maruz kaldığı sonucunu göstermektedir. Yozgat Barosu olarak kadınlarımızın hak ve hukuklarının her daim korunmasının yalnızca yasal bir zorunluluk olmadığını bu hususun aynı zamanda vicdani bir görev olduğunu hatırlatarak kadınlarımıza yönelen her türlü şiddeti kınadığımızı bildiririz’’ ifadelerini kullandı.