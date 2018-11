KADINA ŞiDDETE HAYIR!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de desteği ile düzenlenen yürüyüş, Şehirlerarası Otobüs Terminali bölgesinden başladı. Ellerinde kadına şiddeti kınayan pankartları taşıyan kadınlar ve onlara destek veren erkekler, lise caddesinden yürüyerek, Cumhuriyet Alanı’na ulaştı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse’nin da hazır bulunduğu yürüyüş sonunda yapılan yazılı basın açıklamasını Amine Tarikçi okudu. Tarikçi günün amacının, dünya üzerinde yaşayan bütün kadınların, kız çocuklarının maruz kaldıkları her türlü şiddetin önlenmesini sağlayıp, insan haklarına yakışır bir biçimde yaşamaları, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kalkması, eşitlik, adaletin tesisi için önemli bir farkındalık oluşturulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Tarikçi, ‘’Kadınların hakları birer insan hakkıdır ve insan hakları herkes için, kadınlar, çocuklar, anneler ve babalar için önce ailede başlamaktadır. Kadına yönelik şiddet, dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ediyor ve aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz’’ dedi.

Basın açıklamasının ardından, verilen desteği simgeleştirmek üzere eller boya kovasına batırılıp, açılan zemine basıldı.