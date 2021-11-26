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Kadına şiddet konuşuldu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme Ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

26 Kasım 2021 Cuma 00:59
Kadına şiddet konuşuldu

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz ve ilgili kurum amirleri,  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle tüm ülkede eş zamanlı olarak yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme Ve Değerlendirme Toplantısı’na katılım sağladı. Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadele edilmesi ve alınması gereken önlemler ile kurumlar arası iş birliğini sağlamak amacıyla düzenlenen toplantı Kaymakam Fatih Topuz başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddet için alınması gereken tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulunan Topuz, yapılan çalışmaların kadının korunması için önemli olduğunu, şiddeti meydana getiren etmenlerin belirlenerek gerekli çalışmaların yapılması, yapılan çalışmaların gözden geçirilmesinin gerektiğini söyledi. Topuz, ‘’İlçemizde kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu. Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü konu ile ilgili sunum yaptı,  kurumların gerçekleştirdiği çalışmalar incelendi. Toplantı,  ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve kadına yönelik şiddet olaylarını en aza indirebilmek amacıyla görüş ile önerilerin ifade edilmesiyle son buldu.

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