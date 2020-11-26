Kadına şiddet konuşuldu

Toplantıya Belediye Başkanı Müjdat Karaca, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Muharrem Emre Atahan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nazif Bayhan da katıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Filiz Gençaslan ve Müftü Nazım Haksever’in de hazır bulunduğu toplantıda, kadına karşı şiddetin önlemesine dair, şiddetle mücadele alanında sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Günlü, kurumların sorumlulukları, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bilgilendirme yaptıktan sonra toplantı sona erdi.