KADINA ŞiDDET EYLEM PLANI

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planıyla ilgili hazırlıklar masaya yatırıldı. Neşeli, kadınların her alanda hak, fırsat, imkânlardan eşit biçimde yararlanmaları, değer katmaları için kadın hizmetlerinde görevli idareci ve meslek elemanları ile toplantı bir araya geldi. Yapılan toplantıda 2021-2025 yıllarını kapsayacak ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. İl Eylem Planı’ çalışmaları gözden geçirildi. İl Müdürü Neşeli, ‘’İlimiz genelinde kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konularında verilen hizmetler değerlendirdik. Bakanlığımız tarafından güncellenecek esasların İlimize bildirilmesi ile onaylanacak ve uygulamaya konulacak planda 5 temel hedef belirlendi. ‘Adalet Erişim ve mevzuat, Farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü, Koruyucu ve önleyici hizmet sunumu ve şiddet mağdurlarının güçlenmesi, Kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve yerel politika geliştirme, Araştırma ve Veri Toplama’ olmak üzere 5 hedefi kapsayacak faaliyetler bulunuyor’’ dedi. Neşeli, yapılacak çalışmalarla insanlık suçu olarak kabul edilen kadına yönelik şiddetle mücadelenin başarıya ulaşacağını kaydetti. Neşeli, ‘’Bizler şiddetin henüz ortaya çıkmadan, hem bireysel hem de toplumsal yaşamda henüz derin yaralar açmadan, şiddetin erken tespiti ve müdahalesi için ŞÖNİM meslek elemanları ile mağdur kadınları takip etmekteyiz. Pandemi süreci de olsa haneye gitmeye devam edeceğiz. ŞÖNİN ve Kadına yönelik yatılı kuruluşlarımız kuruluşlarından ayrılan kadınları yakın takip ederek rehabilite çalışmaları ile topluma kazandırma çalışmalarının kadınlarımıza verdiğimiz önemin en büyük göstergesidir. Yapılan çalışmaların kadınlarımızı, ailelerimizi ve dolayısıyla toplumumuzu daha güçlü kılacağına inanıyoruz. Geliştirdiğimiz tüm sosyal politikaların ve hizmetlerin nihai hedefi; mutlu, çalışkan ve üretken bireylerin, uyumlu aileler içinde daha müreffeh bir toplum hedefine doğru birlik ve beraberlik içinde yürümesidir’’ diye konuştu. •Seyfettin Sağlam•