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Kadına şiddet anlatıldı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı’ kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Kadına şiddet anlatıldı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı’ kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

24 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Kadına şiddet anlatıldı

Yozgat Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen toplantıda, Sosyolog Büşra Uzuner, katılımcılara ‘Kadına yönelik şiddet, şiddetin çocuk ve aile üzerine etkileri, cinsiyet eşitliği ve şiddet olması durumunda uygulanan yaptırımlar’ konusunda bilgi verdi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘’Bizler bu eğitimlerle hem kamu çalışanlarını bilgilendirmek, kamuda Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturarak kadın ve aileyi güçlendirmek istiyoruz. Eğitimlerimize katkı sağlayan İl Müdürümüz sayın Oğuzhan Güneşer'e, ilgi ve destekleri için katılımcılara teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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