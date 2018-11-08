Kadın ve GençlKadın ve Gençlere Destekere Destek

Yıldız, ‘’Bununla birlikte İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında destek sağlanmaktadır. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25’i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca karşılanmaya devam edilmektedir. Böylece, üniversite mezunu gençlerimizin 6 aya kadar süren işbaşı eğitim programından sonra en az bir buçuk yıl daha istihdamda kalmaları sağlanması amaçlanmıştır’’ dedi.

Yıldız, ‘İş’te Anne’ projesi ile istihdam garantili mesleki eğitim kurslarından veya işbaşı eğitim programlarından yararlanan annelerin günlük 70 lira ödeneceğini belirtti. Yıldız, ‘’Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen en az yüzde 50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarından ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarından yararlanan annelerimizin 2-5 yaş arasındaki kreşe/gündüz bakımevine devam eden çocuğu için 400 lira bakım desteği alabileceklerdir’’ diye konuştu.