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KADIN VE GENÇLERE DESTEK

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İŞKUR’un dezavantajlı gruplara yönelik destek ve teşviklerinden yararlanılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

KADIN VE GENÇLERE DESTEK

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İŞKUR’un dezavantajlı gruplara yönelik destek ve teşviklerinden yararlanılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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KADIN VE GENÇLERE DESTEK

Yıldız, ‘İşe İlk Adım Projesi’ kapsamında üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençleri 6 aya kadar olan işbaşı eğitim programına alarak, mesleki deneyim kazandırdıklarını söyledi. Yıldız, İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında destek sağlanacağını kaydetti. Yıldız, bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25’i tutarında ücret desteğinin bir yıl boyunca karşılanmaya devam edeceğini bildirdi. Yıldız, böylece, üniversite mezunu gençlerin 6 aya kadar süren işbaşı eğitim programından sonra en az bir buçuk yıl daha istihdamda kalmalarının sağlanacağını anlattı.  Yıldız, İş’te Anne projesi ile istihdam garantili mesleki eğitim kurslarından veya işbaşı eğitim programlarından yararlanan annelere günlük 70 lira ödeneceğinin altını çizdi. Yıldız, sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen en az yüzde 50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarından ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarından yararlanan annelerin 2-5 yaş arasındaki kreşe/gündüz bakımevine devam eden çocuğu için 400 lira bakım desteği alabileceğini vurguladı. 

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