Kadın ve çocuklara sosyal destek

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, şiddet mağduru, eşi vefat etmiş, dul kalmış, sosyal güvencesi olmayan, 65 yaşını geçmiş, eşi veya oğlu askere gittiği için mağdur kalmış, ekonomik nedenlerle çocuklarını okula gönderemeyen kadınlara, sosyolojik, ekonomik ve psikolojik destek sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Şiddet mağduru kadınlara yatılı bakım hizmeti verdiklerini belirten Neşeli yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat Merkez ile birlikte Sorgun, Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Yerköy ilçelerinde Sosyal Hizmet Merkezinin bulunduğunu bildirdi. Neşeli, ‘’Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile kadınların, aile içinde ve toplumda, sosyal statülerini yükseltmek, yasal hakları konusunda bilgilendirmek, çocuklarını daha iyi tanıyarak, daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak temel amacımızdır. Aile İçi şiddet Eğitimi, Öfke Kontrolü, Sağlık Seminerleri gibi kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim programları düzenliyoruz’’ dedi. Neşeli, küçük yaş evliliklerin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kahvehanelerde, köylerde, okullarda, ilçelerde, askeri birliklerde, cezaevi ve mahallelerde eğitimler verip, toplantılar yaptıklarını anlattı. Neşeli, ‘’İlimizde çeşitli nedenlerden dolayı, kadın kuruluşlarımızdan faydalanan kadınlarımıza, barınma yeri, harçlık yardımı, hukuki ve tıbbi destek sağlanmakta kadınımıza yönlendirme ve rehberlik yapılmaktadır. Ülkemizde ve dünyamızda kadınlar çeşitli olumsuzluklar ile karşılaşmaktadır. Devletimiz kadınlarımıza bu olumsuzluklar ile mücadelede her türlü desteği vermekte ‘Pozitif Ayrımcılık’ yapmaktadır. Kadına şiddetin önlenmesi için Bakanlığımız, Valimiz Sayın Ziya Polat’ın emir ve talimatları ile kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte tüm önlemleri almakta ve gereken çabayı göstermekteyiz’’ ifadelerini kullandı.