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Kadın ve Aile konuşuldu

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Kadının Toplumdaki Yeri ve Aile konuşuldu.

Kadın ve Aile konuşuldu

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Kadının Toplumdaki Yeri ve Aile konuşuldu.

27 Kasım 2018 Salı 07:00
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Kadın ve Aile konuşuldu

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kadın dernekleri temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, gıpta edilen bir aile yapısına sahip iken, çocuklarına ve eşlerine hizmet etmesinden dolayı, kadını köle gören anlayışı hastalıklı bulduklarını söyledi. Neşeli, “Tüm erkekleri suç işlemese de potansiyel suçlu gören feminizmin ivme kazanmasını da tehlikeli buluyoruz” dedi.

İl Müdürü Neşeli, kadını da erkeği de birey olarak eşit gördüklerini vurgulayarak “Eşlerin özüne dönerek birbirlerini sevmeleri ve saygı duymaları halinde toplumun kalkınacağına ve mutlu toplumların çoğalacağına inanmaktayız” diye konuştu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey ise katılımcılara kadına şiddet ve aile yapısı hakkında bir konferans verdi. Etkinlikte kadınlar tarafından hazırlanan el işleri ve sanat ürünleri de satışa sunuldu.

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