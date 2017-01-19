Kadın Termal test edildi

Yozgat Valiliği tarafından dönemin valisi Abdulkadir Yazıcı’nın temelini attığı Kadınlar Termal Aqua Park ve Spor Merkezi, modern yapısı ve şifalı suları ile dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde hizmete girmesi beklenen termal tesisi tanıtan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehrin yöneticileri ve basın mensupları ile havuzda yüzdü.





Türkiye’nin termal ilk aqua parkı olma özelliğine sahip olan tesiste, çocuk eğlence havuzu, yetişkin eğlence havuzu, yüzme havuzu, güneşlenme terası, sauna, jakuzi, Türk Hamamı, masaj odaları, buhar odası, fitnes alanı, kardiyo alanı, çocuk odası, yetişkin oyun odası, kafeterya gibi pek çok alan bulunuyor.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’in de katıldığı termal tesisin havuzunda yüzen basın mensupları da yüzerek stres attı.





TÜRKİYE’DE BİR İLK

Tesisin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen Vali Kemal Yurtnaç, şifalı suları ve modern yapısı ile kadınlara özel bir aqua parkın hizmete açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





“Yozgat hastanesi ile yeni tesisleri ile sınıf atlıyor. Bunlardan bir tanesi de bu gün denemesini yaptığımız hanımlar termal aquapark” diyen Yurntnaç;

“Bu Türkiye’de hiçbir yerde yok. Burası tamamen kadınlara, hanımlara ait. Burada hem termal su var 30 derece, aynı zamanda eğlencesi de var. Hızlı treninin Yozgat’a gelmesi, seferlerin başlaması ile Ankara’dan, Kayseri’den çok sık buraya günü birlik müşteri geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da Yozgat’ın sosyal hayatında bir hareketlilik olacak. Burayı hanımlar kullanacak ama biz erkekler olarak ilk defa bir deneyelim dedik bir yanlış var mı, noksan var mı diye. Bundan sonra da hanımlar burada günlerini güzel şekilde geçirecekler, daha sağlıklı şekilde yaşayacaklar. Burada tarihi Roma Hamamı’nı, Yozgat’ın resimlerini burada sergileyeceğiz. Ayrıca fitnıs, masaj odaları, saunası, kafesi, lokantası, yazın güneşlenme salonu ile beraber burası hem ekonomik değer olacak hem de buradaki sosyal hayatı çok hareketlendirecek” dedi.





ŞİFALI SULARI VAR

Şubat ayı içerisinde hizmete girecek tesisin işletmeciliğini özel müstecirin yapacağını ifade eden Yurtnaç, tesisin şifalı suları hakkında da açıklamada bulundu.

30 derece sıcaklığa sahip olan tesisin nezih bir ortama sahip olduğunu kaydeden Yurtnaç, şunları söyledi:

“Önümüzdeki ay içerisinde burası müstecir marifeti ile çalışacak. İl Özel İdaresi kanalı ile yaptırıldı ama özel olarak işletilecek. Burasının temiz, bakımlı, nezih bir yer olması Yozgat açısından özel bir yer olacak. Burası ısıtma suyla çalışmıyor, tamamen doğal termal bir su 30 derece. Dolayısıyla insan sağlığı ve sıhhati için de önemli bir yer olacak. Dolayısıyla gelen insanlarımız hem romatizmal hastalıklara, diz hastalıklarında (bunların raporu da mevcut) bu çerçevede sağlıklarına kavuşacaklar.”