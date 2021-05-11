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Kadın polislere çiçek

YOZGAT Polis Eşleri Derneği Başkanı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertük'ün eşi Özlem Esertürk, ‘Anneler Günü’nde görevi başına olan anne polisleri unutmadı.

11 Mayıs 2021 Salı 00:34
Kadın polislere çiçek

Yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kontrol noktalarında görev yapan polisleri ziyaret eden Esertürk, kadın polislerin anneler gününü kutladı. Görevdeki tüm polislere ‘gül’ hediye eden Esertürk, bütün polislerin fedakarca görevleri başında olduğunu söyledi. Esertürk, Polis Eşleri Derneği Başkanlığı olarak görevi başındaki kadın polislerin anneler gününü kutladıklarını belirterek, ‘’Memurlarımıza İl Emniyet Müdürümüzün selamını iletiyoruz. Bayan polislerimizin bu özel günde en azından görevlerini bir tebessümle bitirmesini istedik. Diğer polislerimizin de eşleri evde bekliyor. Onların da akşam evlerine bir gül ile gitmelerini arzu ettik. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum’’ dedi. (aa)

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Kadın Polislere çiçek
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