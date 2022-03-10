Kadın personellere karanfil verdi

Yıldız ayrıca en fazla kadın personel çalıştıran işletmelerden Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren SİDAŞ Gıda firmasını ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Yıldız, İŞKUR olarak 2002-2021 arasında özel sektörde 3 milyon 296 bin 399 kadının işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini söyledi. 2 milyon 401 bin 925 kadını aktif işgücü programlarından yararlandırdıklarını hatırlatan Yıldız, işbaşı eğitim programlarından yararlanan kadın sayısının 2021 yılında 183 bin 857 olduğunu, 2009 yılına göre bu sayı 329 kat artış gösterdiğini vurguladı. Yıldız, İŞKUR olarak kendilerinin kadın istihdamını desteklediklerini, bu kapsamda işsizliğin temel sorunu olan mesleksizliği aşmak için Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programları düzenlediklerini anlattı. Yıldız, ‘’Bu açılan kurs ve programların büyük bir kısmını kadınlara özel düzenliyoruz. Ayrıca Kadın istihdamını artırmak için kurumumuzda bulunan İş ve Meslek Danışmanı arkadaşlarımız tüm kadınlarımıza destek veriyor’’ dedi.