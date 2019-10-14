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KADIN MUHTARLAR SARIKAYA’DA

YOZGAT Valiliği tarafından düzenlenen gezi kapsamında Türkiye Kadın Muhtarlar Derneğine Başkanı Serpil Erenoğlu öncülüğünde, Ankara ve ilçelerinde görev yapan bir grup muhtar Sarıkaya ilçesini ziyaret edİp, Tarihi Roma Hamamını da gezdi.

KADIN MUHTARLAR SARIKAYA’DA

YOZGAT Valiliği tarafından düzenlenen gezi kapsamında Türkiye Kadın Muhtarlar Derneğine Başkanı Serpil Erenoğlu öncülüğünde, Ankara ve ilçelerinde görev yapan bir grup muhtar Sarıkaya ilçesini ziyaret edİp, Tarihi Roma Hamamını da gezdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
KADIN MUHTARLAR SARIKAYA’DA

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ankara'da görev yapan kadın muhtarların bir kısmını ağırladı. Tarihi Roma Hamamını gezen kadın muhtarlar, daha sonra hep birlikte öğle yemeğine geçti. Kaymakam Yasin Özcan ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel, misafirlere ilçeyi tanıtan çeşitli hediyeler takdim etti. Kaymakam Yasin Özcan, kadın muhtarları misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, ‘’Kadınların sosyal kültürel hayatımız da ekonomimizde toplumumuzdaki yere sahiptir. Kadının eli değmediği yerde hiç bir zaman toplumsal huzur ve refah sağlanmıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun kadın her zaman toplumun en önemli parçası anne olarak bir kere ailenin parçasıdır. Sarıkaya ilçemize teşrif ettiğiniz için bizleri de memnun ettiniz, sizlere ilçem adına teşekkür ediyorum. Bir daha ki seferine de sizleri kaplıcamızda misafir olmanızı dileyerek hepinize saygılar sunarım" dedi.
Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Eroğlu ise, Sarıkaya ilçesinde bulunmaktan çok mutlu oldukların, ev sahipliği için çok teşekkür etti. ‘İyi ki de geldik’ diyen Erdoğlu, ‘’Yozgat'ta ne işin vardı? diyenlere de bir örnek teşkil ettik. Tarihi roma hamamını yerinde görmemiz ve termal turizmin ne kadar önemli olduğunu tarihi dokudan fark ettik. Ankara'ya gittiğimizde tarihi roma hamamının mutlaka gezilmesi gerektiğini mahallemize anlatacağız" diye konuştu.
 

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KADIN MUHTARLAR SARIKAYA’DA
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