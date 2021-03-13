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Kadın Kooperatiflerine Destek

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü, üretici kadın kooperatiflerine verilen mali destekler konusunda bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:56
Kadın Kooperatiflerine Destek

YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü, Kadın Kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik verilen desteklemelerle ilgili bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. İlçelerde üretici kadınlarla bir araya gelen Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, kadınların kooperatif çatısı altında bir araya gelerek üretim yapmalarının avantajlarını aktarıyor. Şefaatli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçede üreten, üretmek isteyen ve ürünlerine pazar bulmak isteyen kadınlara, Kadın Kooperatiflerinin önemi hakkında bilgi aktarıldı. Ticaret İl Müdürü Akdaş, devletin, üreten kadınların sosyal hayata, ekonomik iş gücüne daha etkin katılımını sağlayacak şekilde birçok alanda destekler sağladığını söyledi. Akdaş, ‘’Bu desteklerden bir tanesi de kadınların bir araya gelerek, makina teçhizat, üretim, pazarlama ve satış konusunda desteklediği kadın kooperatifleridir. Kadın kooperatifleri; kadınlarımızın evinde, tarlasında, kurs merkezlerinde ve atölyelerde zor şartlarda ürettiği ürünlerinin daha profesyonel imkânlarla pazarlama ve satış imkânını sunan bir sistemdir’’ dedi. Akdaş, Şefaatli ilçesinde kurulacak Kadın Kooperatifi’nin, ilçede üreten kadın sayısını çoğaltacağını, üretilen ürünlerin daha kolay pazara sunulabileceğinin altını çizdi. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Kadın Kooperatiflerine Destek
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