Kadın konuşulacak

Sarıkaya Belediyesi Sarızeybek Kültür Merkezinde düzenlenecek konferansa Kanal D Ana Haber Spikeri Buket Aydın, Habertürk Spikeri Didem Arslan Yılmaz ve moderatör olarak Duygu Canbaş katılacak. Yarın saat 18.00’de gerçekleştirilecek olan konferansta, hem Roma Hamamı’nın Unesco yolculuğu ve sonuçları, hem de medyanın etkileri ele alınacak. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, tüm Sarıkaya halkını konferansa davet etti.