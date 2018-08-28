Kadın istihdamına destek

Yıldız, kadınların çalışma hayatının her alanında varlık göstermesinin ülkemizin gelişiminde, büyümesinde katkı sağlayacağını kaydetti. Yıldız, İŞKUR tarafından verilen destekler ve yapılan çalışmaların her geçen gün artarak devam ettiğini, bu çalışmalar kapsamında, Opet Petrolcülük şirketi ile işbirliği protokolünün imzalanarak, ülke genelinde 1,5 yılda 3 bin 500 kadının istihdam edilmesinin hedeflediğini kaydetti. Yıldız, ‘’Söz konusu protokol ile ilgili ilimizde yapılan çalışmalar kapsamında, Opet Petrolcülük şirketine bağlı akaryakıt istasyonları, personelimiz tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyaret kapsamında işverenlerimize kadın istihdamını arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalar konusunda tavsiyelerde bulunularak, İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programı başta olmak üzere kurumun tüm teşvik ve destekleri hakkında detaylı bilgi verildi’’ dedi.