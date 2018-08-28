Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 30°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93649
ALTIN
242.687
DOLAR
6.2202
STERLİN
8.0149
EURO
7.2904

Kadın istihdamına destek

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, kadın istihdamının desteklenmesine yönelik protokol kapsamında, Opet Petrolcülük şirketiyle işbirliği protokolü yaptıklarını söyledi.

Kadın istihdamına destek

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, kadın istihdamının desteklenmesine yönelik protokol kapsamında, Opet Petrolcülük şirketiyle işbirliği protokolü yaptıklarını söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 07:00
58 Okunma
Kadın istihdamına destek

Yıldız, kadınların çalışma hayatının her alanında varlık göstermesinin ülkemizin gelişiminde, büyümesinde katkı sağlayacağını kaydetti. Yıldız, İŞKUR tarafından verilen destekler ve yapılan çalışmaların her geçen gün artarak devam ettiğini, bu çalışmalar kapsamında, Opet Petrolcülük şirketi ile işbirliği protokolünün imzalanarak, ülke genelinde 1,5 yılda 3 bin 500 kadının istihdam edilmesinin hedeflediğini kaydetti. Yıldız, ‘’Söz konusu protokol ile ilgili ilimizde yapılan çalışmalar kapsamında, Opet Petrolcülük şirketine bağlı akaryakıt istasyonları, personelimiz tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyaret kapsamında işverenlerimize kadın istihdamını arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalar konusunda tavsiyelerde bulunularak, İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programı başta olmak üzere kurumun tüm teşvik ve destekleri hakkında detaylı bilgi verildi’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bal üretimimiz artıyor
Bal üretimimiz artıyor
ViRAJLAR TARiH OLUYOR
ViRAJLAR TARiH OLUYOR
Türbede çalışmalara devam
Türbede çalışmalara devam
Piknik alanlarına bayram temizliği
Piknik alanlarına bayram temizliği
Teknolojik denetim
Teknolojik denetim
Tarihe aydınlatma
Tarihe aydınlatma

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim