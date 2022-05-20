Kadın istihdamına destek

İŞKUR tarafından Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Rota Tekstil firması arasında İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi imzaladı. İmzalanan sözleşme ile Rota tekstil makineci mesleğinde 14 kadın istihdam edecek. İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam edilecek olan personeller 3 ay boyunca firma bünyesinde çalışarak hem meslek öğrenecek hem de bu süre içerisinde asgari ücret maaş alacak.

İşbaşı Eğitim Programının günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenleneceğini söyleyen Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, işbaşı eğitim programının imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmakta olduğunu ve istihdam taahhüdünü programdan faydalandıkları sürenin üç katı kadar süreyle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. İşbaşı Eğitim Programında istihdam taahhüdünün yüzde 50’den en az yüzde70’e çıkarıldığını ifade eden Yıldız, İŞKUR olarak yeni istihdam sağlayacak projelere devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi