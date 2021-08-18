Kadın istihdamına destek

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Taner Yıldız, aktif işgücü hizmetleri kapsamında uygulanan mesleki eğitim kursları, İşbaşı Eğitim Programları, istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması hedefleri kapsamında kurslar açtıklarını bildirdi.

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, kurama kayıtlı herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak hedefiyle düzenlenen eğitimlerin devam ettiğini söyledi. Yıldız, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişilerin iş tecrübesi kazandığını, işverenlerin ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkânına kavuşarak hem iş arayanların hem de işverenlerin doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde edeceğine vurgu yaptı. Yıldız, ‘’100 Günlük Eylem Planı ile hayata geçirilmesi öngörülen eylemlerden birisi olan ‘Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi ile Desteklenmesi’ eylemi kapsamında hedef kitle içerisinde yer alan annelerin işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliklerini artırmak maksadıyla danışmanlık hizmeti sunulacak ve aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirilecektir’’ dedi. Yıldız, kurum tarafından düzenlenecek istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılması uygun bulunan, belirlenen gruplar içerisinde yer alan 5 bin kadına, kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 110 lira tutarında kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörüleceğinin altını çizdi. Yıldız, ‘’İşte Anne Projesi ile sunulan destekten 0-15 yaş arasında çocuğu bulunanlardan; sosyal yardım alan kadınlar, kadın sığınma veya konukevlerinde kalan kadınlara öncelik verilecektir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliği kapsamında belirlenecek gruplar içerisinde yer alan kadınlar yararlanabilecektir. Kadınların evlatlık edindiği ve/veya velayeti altında bulunan çocuk için de şartları taşımaları halinde destekten yararlanma hakkı bulunmaktadır’’ diye konuştu. İŞKUR Müdürü Yıldız, sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen ‘Mesleki Eğitim’ kursları ile imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen ‘İşbaşı Eğitim’ programlarına katılan kadınlara, ‘Çocuk Bakım Desteği’ verilmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında düzenlenen kurs veya programlara katılanlardan çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyanlara ayrıca ‘Bakım Desteği’ ödenebildiğini de sözlerine ekledi.