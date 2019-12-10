Kadın Hakları anlatıldı

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile işbirliği ile Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans salonunda ki seminere 33 yükümlü katıldı. Sosyal Hizmet Uzmanı Emel Ünal, kadın haklarının tarihçesinden ve kadınların kanuni haklarından bahsetti, yükümlülerin sorularını yanıtladı. Kadına şiddet haberlerinin artmasıyla Kadın Hakları konusunun ön plana çıktığı bir dönemde böyle bir seminerin yükümlülere verilerek, bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasının, gelecekte oluşabilecek kadın hakları ihlallerinin önüne geçilmesi adına çok önemli bir adım olduğu kaydedildi.