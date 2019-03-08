KADIN HAKLARI ANLATILDI

YOZGAT Valiliği tarafından tertiplenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Yozgatlı kadınlar konuştu, protokol mensupları ve erkekler dinledi. Yozgat Valiliği’nin himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Bozok Üniversitesi, Kadın ve Demokrasi Derneği, Yozgat Üretici Kadınlar Derneği işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi. İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen programa Vali Kadir Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, daire müdürleri ve çok sayıda kadın katıldı. Programda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaparak, bakanlığın kadın ile ilgili yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Kadem Temsilcisi Fadime Solmaz, dernek olarak kadınlara yönelik yapılan çalışmaları aktardı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, medeniyetimizde kadının ayrı yeri olduğuna işaret ederek, batı toplumlarında erkek ve kadının birer meta olarak görüldüğünü hatırlattı. Vali Kadir Çakır, günümüzde devletin kadın hakları ve kadınlara pozitif ayrımcılık noktasında ciddi atılımlar yaptığını da söyledi.