Kadın girişimcilerle buluştular

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kadınlar Günü münasebetiyle gerçekleşen etkinlikte lise son sınıf öğrencisi kız öğrencilerle kadın girişimciler bir araya geldi.

Panel şeklinde gerçekleşen etkinlikte kadın girişimciliğin önemi, kariyerde yol haritası, reel sektör, kamu personelliği ve rol model konusunda kız öğrencilere önemli bilgiler verildi.

Kadın girişimciler kendi iş hayatlarındaki tecrübe ve bilgi birikimlerini de öğrencilerle paylaştı.



