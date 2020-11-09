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Kadın girişimciler bilgilendirildi

Çekerek ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Çekerek ve Aydıncık ilçelerindeki kadın girişimciler ve üreticilere yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın danışmanı ve kızı yarı değerli taşlar atölyesini gezdi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:48
Kadın girişimciler bilgilendirildi

CUMHURBAŞKANLIĞI ve Ticaret Bakanlığı yetkililerince Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde bulunan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine yönelik bilgilendirme ve eğitim verildi. Toplantıda yetkililerce söz konusu kooperatife üye olan kadınlara yönelik, gerek kooperatifçilik ve gerekse sunulan teşviklerle ilgili olarak gerekli bilgiler aktarıldı. Çekerek Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın danışmanı Veda Duman Kantarcıoğlu, Aydıncık Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Ticaret Bakanlığı yetkilileri birer konuşma yaptı. 
YARI DEĞERLİ TAŞLAR
Çekerek ilçesindeki etkinliğe katılmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın kızı Fatma Zehra Oktay ve Danışmanı Veda Duman Kantarcıoğlu, Aydıncık ilçesindeki yarı değerli taşlar atölyesi ve sergilendiği stantları gezerek, bilgi aldı. Aydıncık Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Fatma Zehra Oktay ve Veda Duman Kantarcıoğlu’na yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. 

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Kadın Girişimciler Bilgilendirildi
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