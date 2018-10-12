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KADIN ERKEK TARTIŞMASI

YOZGAT İl Özel İdaresi tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan ve kadınların kullanımına açılan Kadınlar Termal Aquapark ve Spor Kompleksinde kadın erkek tartışması başladı.

KADIN ERKEK TARTIŞMASI

YOZGAT İl Özel İdaresi tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan ve kadınların kullanımına açılan Kadınlar Termal Aquapark ve Spor Kompleksinde kadın erkek tartışması başladı.

12 Ekim 2018 Cuma 06:39
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KADIN ERKEK TARTIŞMASI

İhalesi yapılarak bir firmaya verilen Kadınlar Termal Aquapark ve Spor Kompleksinde kadın müşterilerin ilgi göstermediği öne sürüldü. Tesisi kiralayan firma tarafından geçtiğimiz günlerde kadınlar yerine erkeklerin Kadınlar Termal Aquapark ve Spor Kompleksinden yararlanabileceğini duyurdu. Bunun üzerine Yozgat İl Özel İdaresi resmi internet sitesinden, tesisin farklı amaçla kullanılamayacağını duyurdu. Açıklamada, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yatırımı tamamlanarak hanımlara özel hizmet verilmesi amacıyla ihale edilen Kadınlar Termal Aquapark ve Spor Kompleksi işletmeci tarafından ‘Yozgat Merkez’de bulunan Termal Aquapark tesisimiz 6 Ekim 2018 Cumartesi’den itibaren sadece erkek müşterilerimize hizmet verecektir’ denildiği hatırlatılarak, bunun yapılan sözleşmeye aykırı olduğu belirtildi.  Açıklamada, ‘’Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi’ne ait Kadınlar Termal Aquapark ve Spor Kompleksinin karşılıklı imzalanan sözleşmeye aykırı olarak hanımların kullanımına kapatılarak erkek müşterilerine hizmet vermesi mümkün değildir. Tesisi kiralayan müstecir tek taraflı olarak sözleşmeye aykırı davranmaya çalışmaktadır. Yozgat İl Özel İdaresi olarak tesisin hanımların kullanımına kapatılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kamuoyunun bilgilerine önemle duyurulur’ denildi. 

Son Güncelleme: 12.10.2018 09:46
Anahtar Kelimeler:
KADIN ERKEK TARTIŞMASI
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