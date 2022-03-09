AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, alın terinin ve emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olduğunu söyleyerek azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren, kadınların alın terlerine saygılarını sunduğunu ifade etti. AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, ‘’Bizim 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde vereceğimiz en büyük mesaj, Büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz’’ diye konuştu. Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptıklarını söyledi. 2002’de AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkâri’de ilan edilen ilk seçim beyannamelerinde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceklerini topluma beyan ettiklerini dile getiren Ünal, ‘’Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır’’ şeklinde konuştu. Ünal, Türk kadınının, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini hatırlatarak, ‘’Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, yüzde 17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır’’ dedi. AK Parti hükümetleri döneminde eğitimin, en önemli fırsat eşitliği aracı olduğunu ifade eden Ünal, kararlılıkları sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranının yüzde 13,5 iken bu rakamı 2020 yılında yüzde 48,5’e ulaştırdıklarını belirtti.

‘KADINLARIN İŞ HAYATINA KATILIMINI DESTEKLEDİK’

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, SGK teşvikleri, gelir vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptıkları yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptıkları uygulamalar ile kadınların iş hayatına, işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımlarını desteklediklerini belirtti. Ünal, kadın iş gücüne katılma oranını yüzde 27’den 34’e, kadın istihdamını da 6 milyondan 10 milyona yükselttiklerini söyleyerek, ‘’Kadın Kolları olarak bizler de hem il il Türkiye’yi dolaştığımız ‘Kadın Emeği’ buluşmalarımız hem de ‘Nerede Kalmıştık’ eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz’’ dedi.

‘KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE DE MÜCADELE ETMEKTE KARARLIYIZ’

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, tüm dünya olduğu gibi kadına yönelik şiddetin canlarını yaktığını belirterek, ‘’Kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

