Kadın dayanışması

DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, Yozgat Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülhan Karaca’yı Gökçekışla köyündeki Butik Otel’de ziyaret ederek, girişimi hakkında bilgi edindi.

Gülhan Karaca, 10 odalı Butik Otel ve 210 kişilik Restoran’ın yanı sıra Çilek ve Doğal ürünler de ürettiğini söyledi. DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Arslan, ‘’Girişimcilik ruhu ve memleketimiz için hayata geçirdiği bu güzel proje için sevgili Gülhan hanımı kutluyor, tüm kadınlara örnek ve ilham olmasını dileyerek başarılarının devamını diliyorum.

Aynı zamanda samimiyeti, nezaketi ve hoş sohbeti için çok teşekkür ediyor Sevgi ve Saygılarımı sunuyorum’’ dedi.

DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, daha öncede Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar’ı makamında ziyaret edip, kadınlara istihdam alanı oluşturmak amacıyla kurulan ve kısa adı ÇEKAŞ olan ‘Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi’nde doğal ve organik yöresel ürünlerin imalathanesi ile ekim alanlarını ziyaret ederek bilgi almıştı.