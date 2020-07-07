Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118485
ALTIN
394.039
DOLAR
6.8533
STERLİN
8.5709
EURO
7.7488

Kadın dayanışması

-DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, Yozgat merkez ve ilçelerindeki ziyaretlerini sürdürüyor.

07 Temmuz 2020 Salı 00:39
Kadın dayanışması

DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, Yozgat Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülhan Karaca’yı Gökçekışla köyündeki Butik Otel’de ziyaret ederek, girişimi hakkında bilgi edindi.
Gülhan Karaca, 10 odalı Butik Otel ve 210 kişilik Restoran’ın yanı sıra Çilek ve Doğal ürünler de ürettiğini söyledi. DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Arslan, ‘’Girişimcilik ruhu ve memleketimiz için hayata geçirdiği bu güzel proje için sevgili Gülhan hanımı kutluyor, tüm kadınlara örnek ve ilham olmasını dileyerek başarılarının devamını diliyorum.
Aynı zamanda samimiyeti, nezaketi ve hoş sohbeti için çok teşekkür ediyor Sevgi ve Saygılarımı sunuyorum’’ dedi.
DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, daha öncede Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar’ı makamında ziyaret edip, kadınlara istihdam alanı oluşturmak amacıyla kurulan ve kısa adı ÇEKAŞ olan ‘Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi’nde doğal ve organik yöresel ürünlerin imalathanesi ile ekim alanlarını ziyaret ederek bilgi almıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Kadın Dayanışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit yakınlarını ziyaret etti
Şehit yakınlarını ziyaret etti
AYFED Kuruldu
AYFED Kuruldu
Borular yenilendi
Borular yenilendi
Toplu sözleşme
Toplu sözleşme
Kedi-Fare oyunu
Kedi-Fare oyunu
Ekrem Yörük unutulmadı
Ekrem Yörük unutulmadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim