Vali Çakır, 2019-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Rektör Ahmet Karadağ, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, İl Müftüsü Salih Sezik, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Vali Çaır, kadına yönelik şiddet için alınması gereken tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Çakır, Ankara'da, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının katılımıyla kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulunda bir karar imzalandığını söyledi. Vali Kadir Çakır, söz konusu kararda ilde Valinin başkanlığında toplantı yapılması, alınacak tedbirlere ilişkin ‘Valilik Genelgesi’ hazırlanması ile ilgili talimatların yer aldığını ifade etti. Vali Kadir Çakır, “Yapılan çalışmalar kadının korunması için önemli. Kamu çalışmalarının yanında sivil toplum örgütleri ve her kesimi bu sürecin bir parçası haline getirmeliyiz. Yıllardır kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili pek çok eylem ortaya konuldu yasalar çıkartıldı ancak kadın cinayetleri azalmadı. Kırıkkale ve Ordu’da yaşanan kadına yönelik şiddet haberleri gibi haberleri artık duymak istemiyoruz. Bu haberleri toplumun gündeminden hep beraber çıkarmamız lazım. Onun için kurumlar olarak hep birlikte üzerimize düşenleri yapmalıyız” dedi. Vali Kadir Çakır, “Milli Eğitim, İl Müftülüğü, Aile Çalışma ve Hizmetler İl Müdürlükleri başta olmak üzere konu ile ilgili kurumlar talimat beklemeden planı uygulamaları gerekmektedir. Yapılan çalışmalar üç ayda bir gözden geçirilecek ve gerçekçi olmasına bakılacaktır. İlimiz genelinde kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün sunumu ardından sona erdi.

