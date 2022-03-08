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‘Kadın çalışanların sorunları çözülmeli’

Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Aynan Delibaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınların gününü kutlayarak kadın çalışanların sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

08 Mart 2022 Salı 00:16
‘Kadın çalışanların sorunları çözülmeli’

 Ayhan Delibaşı, ‘’Pozitif ayrımcılığın metinlerde kaldığı, taciz, şiddet ve cinayet gibi asla kabul edilemeyecek saldırıların rutinleştiği bir dönem yaşıyoruz. Toplumsal hayatta kadınlarımız ağır sorunlarla karşılaşıyor; aynı şekilde çalışma hayatında da ağır sorunlarla yüz yüze kalıyorlar. Daha geçtiğimiz haftalarda hamile bir hemşire arkadaşımız görev yaptığı esnada karnı tekmelenerek şiddete uğradı. Bir kadın doktorumuz boğulmaya çalışıldı. İşte, evde, sokakta kısacası hayatın olduğu her alanda kadınların şiddete uğraması, üzerinde düşünülmekten ziyade acil çözüm üretilmesi gereken bir meseledir. Bu meseleyi ötelemek Türk milletinin sosyolojisinde ağır tahribatlara neden olmaktadır. En sert tedbirler uygulanarak önlem alınmalıdır’’ diye konuştu.  Kadınların çalışma hayatındaki olumsuzluklarında çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Delibaşı, ‘’Kadınların yüzde 76’sı işyerinde cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını düşünmekteyken, yüzde 67’si ise cinsiyetinden dolayı kendini dezavantajlı hissetmektedir. Sağlık sektöründe görev yapan kadın sayısı daha fazla olduğu halde, yönetici olarak görevlendirmelerde kadınlar parmakla gösterilecek kadar azdır. Aşırı iş yükü, sonu gelmeyen nöbetler aile ve sosyal hayatlarını olumsuz etkilemektedir.  Sözleşmeli kadro gibi ucube istihdam modelleri aileleri ayırmaktadır. Çalışan annenin en önemli sorunlarından olan ve zaman zaman trajedilere yol açan kreş eksikliğine kamu çare üretmelidir. Süt ve gebelik izni süresi arttırılmalıdır’’ dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk kadını omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıktır’ sözünü hatırlatan Delibaşı, ‘’Türk Sağlık-Sen olarak özellikle ifade etmeliyiz ki, kadın sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarında ve onların destekçisiyiz. Hizmet kolumuzda görev yapan tüm kadın çalışma arkadaşlarımızı birlikte mücadeleye ve haklarımızı beraber kazanmaya çağırıyoruz. Sorunların çözülmesi, kadın çalışanlarımızın taleplerinin karşılanması temennisi ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum’’ şeklinde konuştu. •Sümeyye İlhan•

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