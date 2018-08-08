Kadın çalışanların eğitimi

Zararsız, program kapsamında yarın saat 09.30’da Grant Ser Otel’de başlayacak olan eğitim çalışmasına Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Konfederasyonun Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin’in de katılacağını kaydetti. Zararsız, ‘’Hak İş’in 21 sendikası, 81 ildeki temsilcilikleri, 650 binin üzerindeki üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından birisidir. 160 bine yaklaşan kadın üye sayımızla önemli bir güçtür. Yozgat’ta, Hak-İş Konfederasyonumuza bağlı sendikalara üye 5 bin çalışanın, yaklaşık 2 bine yakınını kadın üye oluşturmaktadır’’ dedi.

Şube Başkanı Ferman Zararsız, 8 ilde toplumsal cinsiyet algısı ve kapsamı, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, bireyler için karar mekanizmaları ve iletişim becerileri eğitimleri ile 450 aileye ulaşmayı hedeflendiğini anlattı. Zararsız, “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Programı, Yozgat, Aydın, Van, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Ankara, Trabzon ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirecek. Bu illerde kadınların çalışma hayatına girişte ve çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar başta olmak üzere çok sayıda sorunun çözümü için çeşitli çalışmaların anlatılacağı program, Cuma günü tamamlanacaktır’’ diye konuştu.