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Kadın başkanlardan ziyaret

AK Parti Yozgat İlçe Kadın Kolları Başkanları, AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu’yu ziyaret etti.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:51
Kadın başkanlardan ziyaret

Ziyarete Şefaatli İlçe Kadın Kolları Başkanı Ümmügülsüm Karadavut Döker, Aydıncık İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Yalçın Şimşek, Sarıkaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeyda Karaca ve Çayıralan İlçe Kadın Kolları Başkanı Nevin Yiğit katılım sağladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yurtlu, İlçe Kadın Kolları Başkanlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kadın Başkanlardan Ziyaret
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