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Kadim Oyunlar Şenliği

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, kadim oyunlar şenliği düzenlendi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:46
Kadim Oyunlar Şenliği

Çayıralan Müftülüğü tarafından Merkez Yeni Mahalle Kur'an Kursu 4-6 Yaş grubunda kadim oyunlar şenliği gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla; Kur'an kurslarında ihtiyaç odaklı öğrenim gören büyüklerin 4-6 yaş grubunda öğrenim gören çocuklara değerler eğitimi kapsamında kadim oyunlardan faydalanarak, çocuğun eğlenmesi, merakını gidermesi, çocukların gelişimi ve eğitimi ile özellikle yeni nesle kültürel ve değerler aktarımına destek olunması amacıyla yapıldı. Merkez Kur'an Kursu'ndan kadınlar ile çocukların velilerinin katılımıyla düzenlenen şenliğin oldukça eğlenceli geçtiğini belirten İlçe Müftüsü Şaban Çakır, şenlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Şenlik sonunda katılanlara pamuk şekeri, pasta ve çikolata ikramı yapıldı. Haber Merkezi

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Kadim Oyunlar Şenliği
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