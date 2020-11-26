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KADES tanıtıldı

Yozgat Valiliği, kadınların acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) tanıtımını Cumhuriyet Alanı’nda kurulan stantta yaptı.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:10
KADES tanıtıldı

YOZGAT Cumhuriyet Alanı’nda kurulan stantta, kadınların acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) tanıtımı yapıldı. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında birçok farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilirken, Cumhuriyet Alanı’nda açılan stantta, Yozgatlı kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulaması konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Acil durumlarda kadınların kullanabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulama ile artık kadınlar tehlikede olduklarını düşündükleri anda bu uygulama sayesinde kendilerini koruyabilecekleri kaydedildi.  Olası bir şiddet ve taciz durumlarında kullanabilecekleri uygulama hakkında detaylı bilgi verilerek, kendilerine bir tuş kadar yakın oldukları ifade edildi. Kadınlara broşür dağıtan ekipler, bazılarının telefonuna KADES'i indirerek nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi.
UYGULAMA YAPILDI
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Yerköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan kadınları ziyaret etti. 85 kadına, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES uygulaması hakkında bilgi verilip, broşür ve magnet dağıtıldı. Kadınların telefonuna KADES uygulaması kurulumu yapıldı.  

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KADES Tanıtıldı
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