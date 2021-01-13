KADES TANITILDI

YOZGAT’ta şiddet mağduru kadınların akıllı telefonlarına yükleyip, Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım almalarını sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili tanıtım yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın eşi Pınar Polat, Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı, Yozgat İl Emniyet Müdürü’nün eşi Özlem Esertürk, Belediye Başkanının eşi Nagehan Köse, Bozok Üniversitesi Rektörünün eşi Hilal Karadağ’ın katılımı ile gerçekleşen tanıtım programı Cumhuriyet Alanı’nda kurulan stantta yapıldı. Pınar Polat ve Özlem Esertürk, KADES ile ilgili bilgilendirmede bulundu. KADES’in Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilip, şiddete maruz kalan veya kalma ihtimali olan kadınlara ve çocuklara yardım edebilmek amacına yönelik bir uygulama olduğu kaydedildi. Bu uygulama ile kadınların ve çocukların herhangi bir tehdit anında akıllı telefon üzerinden tek bir dokunuşla, en hızlı şekilde polise ulaşarak yardım alabileceklerinin altı çizildi. Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk, KADES uygulamasının Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği'nin ortak çalışmasıyla kadınlara tanıtılacağını kaydetti. Esertürk, uygulamanın valilik, belediye, Cumhuriyet Alanı, otobüs terminali olmak üzere 4 noktada 17 kadın polisi tarafından kadınlara tanıtımının yapılacağını, akıllı telefonlara uygulamanın indirileceğin ifade etti. KADES'in sadece kadınlara yönelik hazırlanan bir uygulama olduğunu aktaran Esertürk, "Bu uygulama özellikle tehlike anında, şiddet görme ihtimali olan veya şiddet görmüş kadın ve çocukları için geliştirilmiş bir projedir. Proje, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun öncülüğünde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilmiş projedir. KADES, şiddet gören veya tehlikede olan kadınlarımıza en hızlı şekilde kolluk kuvvetlerinin desteğidir" dedi. Esertürk, "Bu uygulamanın en önemli özelliği sadece kadınların kullanmasıdır, erkekler indiremiyor, tamamen kadın ve çocuklara yönelik bir uygulama. Akıllı telefona indiriyorlar kimlik numaraları ile beraber konum açık olması gerekiyor, eğer konum açık değilse yardım istendiğinde polis ikamet adresine gidiyor. Bu nedenle kadınlarımız uygulamayı telefonların konumlarını açık bir şekilde tutsunlar" şeklinde konuştu. Açıklamalardan sonra kadın polis memurları vatandaşlara uygulamanın ayrıntılarının yer aldığı broşürleri dağıtıp, kadınlara yönelik, akıllı telefona uygulamanın nasıl indirileceği konusunda uygulama yapıldı. Broşür dağıtımı ve uygulamanın dört gün süreyle devam edeceği bildirildi.