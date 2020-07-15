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KADERİNE TERKEDİLDİ

Yozgat Belediyesi tarafından, Sarıhacılı Mahallesi’nde 2018 yılında önemli bölümü tamamlanan At Tepesi mesire alanı kaderine terk edildi. Gerekli temizlik ve bakımının yapılmadığı mesire alanında inşa edilen ve kullanıma açılmayan bina ise çürümeye terkedilmesi yürek sızlatıyor.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:01
KADERİNE TERKEDİLDİ

YOZGAT Belediyesi tarafından 2018 yılında Sarıhacılı Mahallesi Uluslararası E-88 Karayolu kenarında bulunan At Tepesi’nde projelendirilip, bir bölümü hayata geçirilen At Tepesi Mesire Alanı kaderine terk edildi. Mesire alanındaki Arnavut kaldırımları arasından otlar yükselirken, piknik sonrasında atılan atıklar çirkin görüntüler oluşturdu. Aynı bölgede çok amaçlı kullanılmak üzere inşa edilen tarihi dokuya uygun bina ise çürümeye başlaması yürek burktu. Yozgat Belediyesi, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığının yükünü hafifletip, farklı alanlarda vatandaşların piknik yapabilmeleri amacıyla Sarıhacılı Mahallesi’nde de ‘Park ve Piknik Alanı’ ile ‘Yerel Ürünler Pazarı’ projesini devreye soktu. Yerel Ürünler Pazarı’nın hizmete sokulmasının ardından, aynı bölgede yolun karşı tarafından bulunan At Tepesi’nde ise piknik alanı projesi devreye sokuldu. Tepede düzenleme çalışmaları yapıldı, kamelyalar konuldu. Yeni yollar açıldı. Tepeye çıkan yol yağışlar sonucunda çöktü.  Arnavut kaldırımı döşendi. Kaldırımlar arasından otlar çıktı. Aynı bölgede tarihi dokuya uygun olarak inşa edilen hem Yozgat halkının hem de yoldan geçiş yapanların dinlenip, yöresel ürünlerle kahvaltısını yapıp, yöresel ürünler alabileceği, toplantılara ev sahipliği yapması düşünülen bina ise kaderine terk edildi. Çocuklara yönelik park, futbol sahası ve oyun alanlarının da bulunduğu bölgeye sahip çıkılarak, gerekli bakımların yapılması istenildi. 

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