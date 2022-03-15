Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

KADEM’i ziyaret etti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yozgat Sorumlusu Büşra Güner Taşdemir, KADEM Yozgat Temsilciliğini ziyaret etti.

15 Mart 2022 Salı 00:03
KADEM’i ziyaret etti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yozgat sorumlusu Büşra Güner Taşdemir, KADEM Yozgat İl Temsilciliği'ni ziyaret ederek Yozgat’taki çalışmaları takdirle karşıladıklarını söyledi. KADEM İl Temsilcisi Av. Gülseren Canbolat Kandemir'i ziyaret eden Taşdemir, insan hakları, kadın hakları konusunda, özellikle mülteci ve sığınmacı kadınlara yönelik Yozgat'ta yapılan etkin eğitim ve sosyal uyum projelerinin başarılı ve aktif şekilde sürdüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, İl Temsilcisi Av. Gülseren Canbolat Kandemir'i hem tebrik etti hem de teşekkür etti. İl Temsilcisi Kandemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dike getirerek, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yozgat Sorumlusu Büşra Güner Taşdemir'e teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
KADEM’i Ziyaret EttiIlerigazetesiMartSalı2022YozgatSorgun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BiRLiK VE BERABERLiK BULUŞMASI
BiRLiK VE BERABERLiK BULUŞMASI
Pandemi sonrası ilk konser
Pandemi sonrası ilk konser
Şehir Hastanesinde kutlama
Şehir Hastanesinde kutlama
iŞKUR sahada
iŞKUR sahada
Orman köylüsüne bilgilendirme
Orman köylüsüne bilgilendirme
Bahadın'a doğal gaz müjdesi
Bahadın'a doğal gaz müjdesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim