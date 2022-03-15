KADEM’i ziyaret etti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yozgat sorumlusu Büşra Güner Taşdemir, KADEM Yozgat İl Temsilciliği'ni ziyaret ederek Yozgat’taki çalışmaları takdirle karşıladıklarını söyledi. KADEM İl Temsilcisi Av. Gülseren Canbolat Kandemir'i ziyaret eden Taşdemir, insan hakları, kadın hakları konusunda, özellikle mülteci ve sığınmacı kadınlara yönelik Yozgat'ta yapılan etkin eğitim ve sosyal uyum projelerinin başarılı ve aktif şekilde sürdüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, İl Temsilcisi Av. Gülseren Canbolat Kandemir'i hem tebrik etti hem de teşekkür etti. İl Temsilcisi Kandemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dike getirerek, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yozgat Sorumlusu Büşra Güner Taşdemir'e teşekkür etti.