Kadem’den etkinlik

Dünya Kadınlar günü nedeniyle Cezaevi’ndeki kadınlara yönelik bir etkinlik gerçekleştiren Kadem, ardından ‘Bir kadın bir başarı hikayesi’ etkinliği ile Yozgat Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerini, 60 yaşında İlahiyat fakültesini bitirip, yüksek lisansa başlayan, aynı zamanda açık öğretim felsefe bölümünü okuyan Hülya İpek ile buluşturdu. İpek, bugüne geliş öyküsünü anlattı. Genç Kadem topluluğu ise Yozgat Huzurevini ziyaret ederek, yaşlılarla bir araya geldi, ellerini öpüp, hikayelerini dinleyip, yaşlılara torun oldu.