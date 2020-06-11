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Kadem’den çağrı

KADEM, Girişimci Kadınları İnovasyon kampına davet ediyor.

11 Haziran 2020 Perşembe 00:06
Kadem’den çağrı

TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Bilişim Vadisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilecek olan ‘İnovasyonda Kadın’ temalı beşinci Girişimcilik Kampı’na Türkiye genelinde ‘Bir fikrim var ve ona hayat vermek istiyorum’ diyen tüm kadın girişimcilerin katılımı bekleniyor. Başvurular arasından değerlendirilerek kampa katılım sağlayan 30 aday arasından kamp sonunda yapılacak değerlendirmeyle en iyi 5 projeye 25 bin lira değerinde ayni veya nakdi proje desteği yapılacak.

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Kadem’den çağrı
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