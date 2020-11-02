KADEM ‘teşekkür’ etti

Başhekim Uman Doktor Mustafa Kozan, Başhemşire Hatice İpek ile hastanede görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen KADEM Yozgat İl Temsilcisi Kandemir ve arkadaşları, sağlık çalışanlarına verdikleri özverili hizmet ve çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Kandemir, Covid-9‘a karşı verilen savaşın, en ön safında sağlık çalışanlarının yer aldığını hatırlatarak, ‘’Bizler bu süreçte evlerimize kapanırken sağlık çalışanlarımız hastanelerde canla başla çalıştılar ve halen mücadele etmektedirler’’ dedi. Kandemir, herkesin kendisini korumaya çalışırken sağlık çalışanlarının kendileri dışındakileri korumaya çalıştıklarını hatırlattı. Kandemir, ‘’Sabırla şuurla fedakarlıkla büyük uğraş vermektedirler. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Kadın ve Demokrasi Vakfı Yozgat İl Temsilciliği olarak sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı sunmak adına Yozgat Şehir Hastanesindeki sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik’’ dedi.